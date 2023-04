LTO-voorzitter: compensatie PAS-melders breekpunt landbouwakkoord

De zogeheten PAS-melders moeten in het landbouwakkoord gecompenseerd worden, anders maakt Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO) daar een breekpunt van. Dat zei Sjaak van der Tak, LTO-voorzitter, in het tv-programma Buitenhof.

PAS-melders zijn met name boeren die onder het oude stikstofbeleid geen vergunning nodig hadden, maar na een uitspraak van de Raad van State in 2019 toch vergunningplichtig zijn. “Er komt geen landbouwakkoord als dit punt niet wordt opgelost”, aldus Van der Tak.

Ook herhaalde de voorzitter dat hij “niet meedoet” aan gedwongen uitkoop van boeren.

Het kabinet heeft afgelopen vrijdag afgesproken “versnelling aan te brengen” in het terugbrengen van de stikstofuitstoot, zei premier Mark Rutte na afloop van het derde overleg in een week tijd over de verkiezingsuitslag in de provincies. Het CDA wil volgens hem opnieuw onderhandelen over de stikstofaanpak, maar niet nu. Eerst wil het CDA weten wat er in de collegeprogramma’s van de nieuwe provinciebesturen komt te staan. De provincies moeten ook stikstofplannen maken. Maar ook het landbouwakkoord en de (uitkoop)regeling voor boeren zijn voor het CDA daarbij van belang.

Van der Tak zou het een “logische, democratische uitkomst” vinden als het regeerakkoord deels heronderhandeld wordt.