SonntagsZeitung: UBS schrapt wereldwijd 36.000 banen

Het Zwitserse bankconcern UBS gaat zijn personeelsbestand met 20 tot 30 procent verminderen nadat de overname van zijn geplaagde branchegenoot Credit Suisse is afgerond. Dat betekent dat er wereldwijd 36.000 banen worden geschrapt, meldt de Zwitserse krant SonntagsZeitung.

De krant baseert zich op uitspraken van een manager bij de bank. In Zwitserland zouden 11.000 banen verdwijnen. De twee banken samen hebben ongeveer 125.000 mensen in dienst. Daarvan werkt 30 procent in in Zwitserland. Of er ook in Nederland banen worden geschrapt is vooralsnog onbekend.

Credit Suisse werd vorige maand gered door UBS. De tweede bank van Zwitserland was bij klanten en op de beurs in een vertrouwenscrisis geraakt. Hoewel Credit Suisse nu van de ondergang is gered, lijden de aandeelhouders van de bank wel een flink verlies door de reddingsactie.

Sergio Ermotti, de nieuwe topman van UBS, krijgt onder meer de verantwoordelijkheid voor de reorganisatie. Hoeveel medewerkers er precies ontslagen zullen worden, is niet officieel bekend, maar de bank heeft al wel erkend dat het waarschijnlijk om een aanzienlijk aantal gaat.