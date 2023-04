EU en VS ‘laten energiemarkten niet weer op hol slaan’

De Europese Unie en de Verenigde Staten gaan samen meteen ingrijpen als er wordt geprobeerd om de energiemarkt te verstoren, verzekeren ze. Landen als Rusland mogen niet meer de kans krijgen hun rol in de energiebevoorrading als wapen te gebruiken.

Rond de Russische invasie in Oekraïne van ruim een jaar geleden buitte Rusland zijn positie als belangrijkste gasleverancier van de Europese Unie zoveel mogelijk uit. Het zette Europa onder druk door de gaskraan dicht te draaien of daarmee te dreigen. De energieprijzen braken daarop record na record.

De EU en de VS overlegden dinsdag in Brussel over het verzekeren van de beschikbaarheid van energie. Ze “bevestigen hun sterke toewijding om rechtstreeks, met adequate maatregelen, alle pogingen om de mondiale energiesituatie verder te destabiliseren het hoofd te bieden”, verklaarden ze na afloop.

De EU doorstond de afgelopen winter boven verwachting soepel en is alweer bezig de gasreservoirs voor volgende winter te vullen. De lidstaten halen nu veel vloeibaar gas van elders en steken veel in een snellere overgang op duurzame energie.