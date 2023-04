Bouwconcern BAM verliest op beurs na treinongeval in Voorschoten

Bouwconcern BAM is dinsdag bij de verliezers geĆ«indigd op de Amsterdamse beurs. Beleggers zetten het aandeel lager nadat duidelijk was geworden dat de bouwkraan die dinsdagochtend betrokken was bij het treinongeluk in Voorschoten afkomstig was van het grootste bouwbedrijf van Nederland. Bij het incident is ook een medewerker van BAM omgekomen. Het gaat om de bestuurder van de bouwkraan, waarmee een passagierstrein en een goederentrein door nog onbekende oorzaak in botsing kwamen. Topman Ruud Joosten zei later op dag in een verklaring dat het bedrijf “met groot verdriet” kennisgenomen heeft van het overlijden.

Het aandeel BAM zakte 1,5 procent. Of de kwestie nog verdere gevolgen heeft voor BAM is nog niet bekend. De Nederlandse Arbeidsinspectie verwacht dat het enkele maanden duurt voordat het onderzoek naar het treinongeval is afgerond. Daarbij wordt gekeken hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren en of de Arbowet is overtreden. Het Openbaar Ministerie gaat daarna op basis van de resultaten van dat onderzoek kijken of vervolging nodig is. Als gevolg van het ongeluk moesten ook negentien mensen naar het ziekenhuis. Drie zwaargewonde slachtoffers van het ongeluk lagen dinsdag eind van de middag nog op de intensive care.

De stemming op de Europese beurzen was over de gehele linie gemengd. De Amsterdamse AEX-index ging een fractie omlaag tot 758,36 punten. De MidKap verloor 1,3 procent tot 943,48 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs en Londen werden tot circa 0,5 procent lager gezet. De beurs in Frankfurt won 0,1 procent. Verder gingen de olieprijzen iets omlaag, na de flinke stijging van een dag eerder als gevolg van een onverwachte productieverlaging door oliekartel OPEC+.

De verzekeraars hoorden bij de koplopers van de hoofdfondsen op Beursplein 5. Zo won ASR 1,6 procent en sloot NN Group 0,8 procent in de plus. Grootste daler in de AEX was uitzender Randstad met een koersverlies van 4,2 procent. Analisten van BNP Paribas Exane hebben hun advies voor het aandeel verlaagd.

Speciaalchemieconcern DSM werd 0,8 procent meer waard. Het bedrijf heeft Indiase goedkeuring gekregen voor de fusie met zijn Zwitserse branchegenoot Firmenich. Onlangs had DSM de aanmeldingstermijn voor die fusie nog verlengd omdat die goedkeuring ontbrak. Volgens DSM hebben de twee bedrijven nu alle vereiste mededingingsvergunningen om samen te kunnen gaan.