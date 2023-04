Kabinet hoopt op flinke statiegeldboetes voor Heineken en Grolsch

Het kabinet hoopt dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bierbrouwerijen Heineken en Grolsch een flinke boete zal geven omdat ze nog geen blikjes met statiegeld op de markt brengen. “Het moet handhaving zijn die ook pijn doet”, zei minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) tijdens het vragenuurtje.

Sinds 1 april zijn bedrijven verplicht drankblikjes van een statiegeldlogo te voorzien. Eigenlijk zou de ingangsdatum 1 januari zijn, maar die datum werd nog drie maanden uitgesteld om ondernemingen tegemoet te komen. Heineken en Grolsch zouden nog nieuwe blikjes zonder statiegeld willen produceren.

Dat valt slecht in de Tweede Kamer. Het is “ongehoord” dat beide brouwerijen weigeren over te stappen op het statiegeldsysteem, zei Kiki Hagen (D66). Zij vroeg de minister om “hard optreden”. CDA’er Agnes Mulder en Eva van Esch (Partij voor de Dieren) vinden dat er hoge boetes moeten komen.

Minister Jetten, die verantwoordelijk staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur) verving, wees erop dat de meeste bedrijven na 25 maanden voorbereidingstijd er wel in zijn geslaagd om blikjes van het statiegeldlogo te voorzien. Hij noemde het feit dat Heineken en Grolsch het niet doen een “grote teleurstelling”.

De ILT is totaal onafhankelijk, benadrukte Jetten. Maar hij hoopt wel dat de ILT de wet in dit geval gaat handhaven en niet het gesprek aangaat met beide ondernemingen. Hij vindt dat de boetes zo hoog moeten zijn dat het economisch voordeel dat beide brouwerijen hebben als ze “willens en wetens” blikjes zonder statiegeld blijven leveren, ongedaan wordt gemaakt.