Wereldwijd 1500 banen weg bij Rode Kruis

Bij het Internationaal Comité van het Rode Kruis (ICRC) verdwijnen wereldwijd 1500 banen als gevolg van bezuinigingen. Ook sluiten ten minste twintig van 350 kantoren wereldwijd.

Het Rode Kruis zegt in een persbericht de maatregelen te nemen om kosten te besparen. Zo zijn financiële toezeggingen niet nagekomen en de organisatie kampt met hoge kosten, deels als gevolg van de inflatie. Hierdoor begon het ICRC 2023 met een tekort van ongeveer 140 miljoen Zwitserse frank (140 miljoen euro).

Verder stelt het Rode Kruis dat het steeds moeilijker is geworden fondsen te werven, waardoor er in veel crisissituaties een geldtekort is bij de hulpverlening.

De organisatie zegt dat zij het aantal werknemers dat moet vertrekken zoveel mogelijk wil beperken door een wervingsstop en een “natuurlijk verloop” van werknemers. Kantoren worden vooral gesloten in gebieden waar het werk kan worden overgenomen door een ander kantoor van het Rode Kruis of een andere humanitaire organisatie.

De organisatie wil nog niet zeggen in welke landen locaties worden gesloten en banen worden geschrapt. Ook is nog onduidelijk hoeveel mensen geen hulp of ondersteuning meer zullen krijgen.