Goldman Sachs voorziet fors lagere winsten komend cijferseizoen

Het komende cijferseizoen in de Verenigde Staten dat volgende week van start gaat wordt naar verwachting niet best. De Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs voorziet dat de winsten in doorsnee met 7 procent omlaag gaan, de scherpste daling sinds het derde kwartaal van 2020 tijdens de coronapandemie.

De beursanalisten onderzochten grote beursgenoteerde bedrijven opgenomen in de S&P 500. “Als de analistenprognoses uitkomen, zal dit kwartaal het dieptepunt in de winstgroei van de S&P 500 vertegenwoordigen. Een sterke krimp van de winstmarges zal de bescheiden groei van de omzet in het eerste kwartaal grotendeels overtreffen”, stelt de zakenbank.

Alleen energiebedrijven, industriële concerns en producenten van duurzame consumptiegoederen rapporteren naar verwachting verbeterde marges. “De meeste andere industrieën zullen de marges waarschijnlijk met meer dan 2 procentpunt zien krimpen”, aldus analisten van de bank.

Dit cijferseizoen is van extra betekenis omdat beleggers op zoek zijn naar signalen van een afzwakking van de Amerikaanse economie, te midden van hogere rentetarieven en de recente problemen bij banken. Het Amerikaanse cijferseizoen begint officieel volgende week vrijdag. Dan publiceren de grote banken JPMorgan Chase en Citigroup hun resultaten. In Nederland komt het seizoen de week daarop op stoom.