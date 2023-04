Wereldbank: minieme groei economie Oekraïne dit jaar

De economie van het door oorlog verscheurde Oekraïne zal dit jaar naar verwachting een groei laten zien van 0,5 procent, na de “verbluffende” krimp van ruim 29 procent vorig jaar. Dat schrijft de Wereldbank in een rapport over opkomende economieën in Europa en Centraal-Azië. Ook de economie van het door verwoestende aardbevingen getroffen Turkije wordt besproken in dat rapport, net als Rusland.

De Wereldbank zegt dat de tol van de oorlog voor Oekraïne enorm is, maar dat het land wel profiteert van de heropening van de havens aan de Zwarte Zee voor de export van graan en de grote financiële hulp van westerse landen in de strijd tegen het Russische invasieleger. Dat zal volgens de Wereldbank de economische activiteit dit jaar helpen.

Door de oorlog is veel landbouwgrond onbruikbaar geworden en zijn veel bedrijven, wegen, bruggen, gebouwen, elektriciteitsnetten en andere infrastructuur beschadigd. Ook zijn veel Oekraïense mensen gevlucht naar het buitenland, terwijl mannen naar het front gingen om te strijden tegen de Russische strijdkrachten. Verder is door de oorlog de armoede in het land sterk toegenomen, waardoor vijftien jaar aan vooruitgang ongedaan is gemaakt, aldus de Wereldbank.

De Wereldbank schat de totale kosten voor wederopbouw van Oekraïne inmiddels op 411 miljard dollar (378 miljard euro). Dat is meer dan twee keer de omvang van de Oekraïense economie van voor de oorlog in 2021.

Voor Turkije verwacht de Wereldbank dit jaar een groei met 3,2 procent, wat zal oplopen naar circa 4,2 procent in 2024 en 2025. Volgens de instelling uit Washington was de directe schade door de aardbevingen van februari meer dan 34 miljard dollar, ofwel 4 procent van de Turkse economie.

Dat schadebedrag kan meer dan verdubbelen als ook kosten voor wederopbouw en herstel worden meegerekend. Die uitgaven zorgen dan wel weer voor steun aan de economie, net als de hulpmaatregelen van de overheid aan huishoudens, zegt de Wereldbank.

Voor Rusland voorziet de Wereldbank dit jaar een economische krimp met 0,2 procent, na de neergang met ruim 2 procent vorig jaar vanwege de harde sancties tegen het land. Ook zullen de inkomsten uit de export van olie en gas voor Rusland dit jaar dalen door die sancties.