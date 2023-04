Inspectie legt Heineken dwangsom op om statiegeld op blikjes

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) legt een last onder dwangsom van maximaal 1 miljoen euro op aan brouwer Heineken vanwege het niet naleven van de regels rondom statiegeld. Sinds 1 april is statiegeld op blik verplicht, maar Heineken produceert nog steeds blikjes zonder statiegeld die op de Nederlandse markt worden gebracht.

Daarmee overtreedt het bedrijf de wet, want alle nieuwe blikjes moeten voorzien zijn van een statiegeldlogo, aldus de Inspectie. De dwangsom bedraagt 15 eurocent per onterecht in de handel gebracht blikje, tot een maximum van 1 miljoen euro. Als bij het bereiken van dit maximumbedrag nog steeds geen sprake is van naleving, kan de ILT de dwangsom verhogen.

Heineken heeft eerder gezegd stapsgewijs over te gaan op het maken van statiegeldblikjes. De laatste van zijn biermerken zouden dan begin mei worden voorzien van een statiegeldlogo. De ILT had Heineken tot zaterdag de tijd gegeven om hier wat aan te doen, maar daar voldeed Heineken dus niet aan.

Ook bij brouwer Grolsch worden nog blikjes zonder statiegeld geproduceerd. De ILT legt Grolsch echter geen dwangsom op. Volgens een woordvoerster van de Inspectie kon Grolsch aantonen dat hun productieprocessen vanaf vrijdag zo zijn ingericht dat er wel blikjes met statiegeldlogo in omloop komen.

Het kabinet zei eerder deze week te hopen op flinke boetes van de ILT voor Heineken en Grolsch vanwege de kwestie. Minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) sprak daarbij van “handhaving die ook pijn doet”. Ook in de Tweede Kamer werd verontwaardigd gereageerd op de zaak.