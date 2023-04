Platenlabel UMG grote verliezer op Amsterdamse beurs

Universal Music Group (UMG), het muziekconcern achter sterren als Taylor Swift en Billie Eilish, was donderdagmiddag de grote verliezer op de aandelenbeurs van Amsterdam. De algehele stemming was juist voorzichtig optimistisch in de aanloop naar een belangrijk banenrapport van de Amerikaanse overheid en meevallende cijfers over de Duitse industrie.

UMG koerste ruim 7 procent lager en was daarmee de grootste verliezer van de AEX. Aanleiding was een negatief analistenrapport van Exane BNP Paribas. De hoofdgraadmeter op het Damrak steeg juist 0,5 procent tot 759,41 punten, waarbij de banken ING en ABN AMRO bovenaan stonden met winsten tot bijna 2 procent. Ook Shell (plus 1,8 procent) won aan waarde na een goed ontvangen kwartaalupdate. In die korte toelichting meldde het energiebedrijf nog goed te verdienen aan de gashandel.

De MidKap stond rond het middaguur 0,6 procent hoger op 930,50 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen wonnen tot 0,5 procent.

Chemicaliƫndistributeur IMCD kwam met overnamenieuws en won 0,6 procent. Het bedrijf koopt een Indiase leverancier van plastics en polymeren, wat de positie van IMCD in het Aziatische land moet versterken.

De aandacht ging ook uit naar technologiebedrijf Nedap, dat de omzet in het eerste kwartaal met ruim een vijfde zag groeien. Dat was voor een deel het gevolg van een inhaalslag die het bedrijf maakte met de leveringen van zijn systemen. Het aandeel won 1,4 procent.

Advies- en ingenieursbureau Arcadis koerste 1,4 procent lager na de aankondiging van een nieuwe klus in de Verenigde Staten. Het bedrijf helpt Siemens daar bij de bouw van een nieuwe fabriek voor treinwagons. Ook bouwbedrijf Heijmans (plus 0,2 procent) heeft een nieuwe opdracht binnengehaald. Het concern renoveert een onderwijsgebouw op de campus van de Technische Universiteit in Eindhoven. Het project levert Heijmans 33 miljoen euro omzet op.

Airbus won 0,3 procent in Parijs. De Europese vliegtuigbouwer maakte bekend een tweede assemblagelijn op te zetten in China, wat de productiecapaciteit in het land zou verdubbelen. Autofabrikant Stellantis kondigde aan elektrische pick-uptrucks in de Verenigde Staten te maken en won 0,5 procent in Milaan.

Amerikaanse olie werd 0,4 procent goedkoper op 80,33 dollar per vat. Brentolie verloor 0,3 procent op 84,76 dollar per vat. De euro was 1,0902 dollar waard, vrijwel evenveel als een dag eerder.