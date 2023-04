OR Nedcar vraagt BMW druk op VDL uit te oefenen

De ondernemingsraad van VDL Nedcar heeft in een brief aan de directie van autobedrijf BMW gevraagd om druk uit te oefenen op VDL om de onderhandelingen over een sociaal plan te hervatten. VDL brak die donderdag af na een hoog opgelopen conflict met de vakbonden. De or wijst BMW erop, dat door de houding van VDL de levering van bij Nedcar geproduceerde Mini’s in gevaar kan komen.

In maart 2024 loopt het contract voor de productie van Mini’s bij Nedcar af. VDL heeft nog geen nieuwe autofabrikant binnen weten te halen. Vakbonden en or vrezen daarom massaontslagen eind dit jaar en willen praten over een nieuw sociaal plan. Maar VDL brak de gesprekken donderdag af omdat de vakbonden het verlies van nieuwe klanten bij Nedcar verwijtbaar noemden. VDL eist rectificatie, de bonden weigeren.

“BMW heeft er belang bij dat Nedcar auto’s blijft leveren, en om stakingen te voorkomen”, zei voorzitter Abdel Lahssaini van de or woensdag tijdens een flyeractie van de gezamenlijke bonden bij de poort van Nedcar. “Wellicht dat BMW VDL in Eindhoven ertoe kan bewegen om terug te keren aan de onderhandelingstafel.”

De flyeractie woensdag was bedoeld om werknemers te informeren over de stand van zaken, zei bestuurder Ron Peters van FNV Metaal. “Volgende week hebben we ledenvergaderingen en vragen we de mensen wat ze willen, en of er een ultimatum komt. Ik heb nog nooit meegemaakt dat een bedrijf bij de start van de onderhandelingen de deur dichtgooit. Wie de deur dichtgooit, moet die ook weer open maken.”

Will Kroonen, lid van CNV Vakmensen, werkt al sinds 1988 bij Nedcar. “Triest”, vat hij de situatie samen. “Wat nu gebeurt, doet pijn. Ze hebben niks bij VDL, en dan de grote jongen spelen.”

Mohamed Chouikh werkt al 36 jaar bij Nedcar. “Ik heb alle reorganisaties meegemaakt”, zegt hij. “Maar dit is de gevaarlijkste. Ik zie de toekomst somber in. Die spanning voel je binnen ook.”

Elsa Nijsten uit Beek werkt sinds zes jaar bij Nedcar. “Ik kom hier met plezier, het werk bevalt me goed. Maar we weten niet meer waar we aan toe zijn.” Math Olzheim, al 35 jaar in dienst, valt haar bij. “Ze hebben van BMW vele honderden miljoenen gekregen omdat de fabriek sluit. Maar voor ons is er geen geld. Waar zijn ze mee bezig?”