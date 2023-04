American Airlines bij verliezers op groen Wall Street

American Airlines behoorde woensdag tot de verliezers in de vroege handel op Wall Street. De luchtvaartmaatschappij kampt met hoge brandstofkosten en is daarom met een tegenvallende winstprognose gekomen voor het eerste kwartaal. Het aandeel noteerde kort na het openen van de beurzen in New York bijna 5 procent lager.

Beleggers verwerken ook nieuwe Amerikaanse inflatiecijfers. De inflatie steeg in maart minder sterk dan een maand eerder. Ten opzichte van een jaar eerder werd het leven vorige maand 5 procent duurder. In februari bedroeg de inflatie nog 6 procent, maar de dalende prijzen van brandstoffen en tweedehands auto’s zetten een rem op de verdere geldontwaarding. De kerninflatie nam nog wel toe.

De algehele stemming op de Amerikaanse beurzen was positief. De Dow-Jonesindex ging kort na opening 0,5 procent omhoog tot 33.867 punten. De bredere S&P 500 steeg 0,6 procent tot 4134 punten en techgraadmeter Nasdaq won 0,9 procent tot 12.130 punten.

De maker van elektrische auto’s Tesla steeg 1,6 procent vanwege nieuwe en strengere uitstootnormen die zijn vrijgegeven door milieutoezichthouder Environmental Protection Agency (EPA). De nieuwe regels zullen het naar verwachting moeilijker en duurder maken om benzineauto’s te verkopen. Autoconcerns als GM en Ford Motor gingen 1,1 procent vooruit.

Mediaconcern Fox klom 0,8 procent, nadat een aandeelhouder van het bedrijf voorzitter Rupert Murdoch voor de rechter heeft gesleept. Volgens hem zou Fox News tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020 onwaarheden hebben gemeld en was ook de bekende mediatycoon daarvan op de hoogte.

Grote banken als JPMorgan Chase en Wells Fargo kregen er 0,8 procent bij, terwijl de kleinere First Republic Bank 0,5 procent won. De bekende belegger Warren Buffett heeft gezegd dat de recente onrust in de Amerikaanse bankensector waarschijnlijk nog niet voorbij is. Hij denkt dat nog meer geldverstrekkers failliet kunnen gaan. Dat zou geen gevolgen hebben voor spaarders, maar kan wel beleggers raken. Buffett noemde Bank of America als de bank waaraan hij als investeerder momenteel nog steeds de voorkeur geeft. Dat aandeel werd 0,6 procent hoger gezet.