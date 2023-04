Renault gaat verkoopprijzen herzien na prijsverlagingen Tesla

Renault gaat zijn prijsbeleid voor elektrische auto’s wereldwijd herzien om ervoor te zorgen dat de Franse autofabrikant concurrerend blijft na een reeks van prijsverlagingen door de Amerikaanse rivaal Tesla. Dat zei Fabrice Cambolive, de baas van het automerk Renault, tijdens een persbijeenkomst naar aanleiding van de verkoopcijfers over het eerste kwartaal.

“We zullen per land en per markt analyseren welk niveau van concurrentievermogen we nodig hebben om in het spel te blijven”, aldus Cambolive. Na verschillende prijsverlagingen in de Verenigde Staten, verlaagde Tesla afgelopen vrijdag de prijzen in Europa, waaronder op de Franse thuismarkt van Renault, evenals in Israël en Singapore. Ook breidde de Amerikaanse autobouwer de wereldwijde kortingsactie uit die in januari in China was begonnen.

De verkopen van het automerk Renault stegen in het eerste kwartaal met 9 procent. Dat wijst erop dat de strategie gericht op de productie en verkoop van de meest winstgevende modellen haar vruchten begint af te werpen na vier jaar van dalende inkomsten. De verkoopcijfers van de gehele Franse autogroep Renault, waar ook Dacia en Alpine deel van uitmaken, worden donderdag bekendgemaakt.

Volgens Cambolive heeft het herstel zich ook in april voortgezet. Wel waarschuwde hij dat de prijsverlagingen van Tesla een wake-up call zijn voor concurrenten. Zo nam de verkoop van de elektrische Mégane van Renault in maart sterk toe, maar kost het model nu net zoveel als de Tesla Model 3. Na de prijsverlaging van vorige week bedraagt de startprijs van de Tesla Model 3 in Frankrijk 41.990 euro, tegen 42.000 euro voor de Mégane E-Tech.

Van de Mégane E-Tech werden in het eerste kwartaal 3570 stuks verkocht in Frankrijk, vergeleken met 3158 stuks van Tesla’s Model 3. De Amerikaanse autofabrikant verkocht daarnaast ook 9364 van zijn duurdere SUV Model Y in het land.