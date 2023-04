NLInvesteert meldt record aan kredietaanvragen van ondernemers

NLInvesteert, dat mkb-ondernemers helpt met financiering voor hun bedrijf, heeft afgelopen kwartaal een record aan kredietaanvragen binnengekregen. Volgens het financieringsplatform komt dat doordat veel ondernemingen behoefte hebben aan leningen buiten de bank om.

“Alleen al in het eerste kwartaal van dit jaar kregen we opdrachten met een totaal financieringsvolume van meer dan 200 miljoen euro. Dat is een veelvoud van het aanvraagvolume in dezelfde periode vorig jaar”, zegt directeur Dirkjan Takke.

Het gaat volgens hem om een duidelijk signaal dat veel bedrijven niet meer alleen bij hun bank terecht kunnen en daarom zoeken naar alternatieve en aanvullende manieren voor financiering. Banken zouden bijvoorbeeld strengere eisen stellen. Door de gestegen rente is lenen bovendien duurder geworden. Andere partijen zouden daarom “het gat” opvullen.

Takke wijst ook op de steeds nijpender financieringsproblemen voor mkb-bedrijven. Vooral kleinere ondernemingen worstelen volgens hem nu met de terugbetaling van hun coronaschulden. Zo gaf de Belastingdienst tijdens de coronaperiode aan bedrijven uitstel van betaling, maar wordt er inmiddels wel om aflossing gevraagd. “Sommige ondernemingen hebben te veel vertrouwd op die coronakredieten. Dat werd gezien als een soort werkkapitaal; een vorm van goedkoop lenen. Dat ze die kredieten nu terug moeten betalen, drukt zwaar op de liquiditeit van bedrijven.”

NLInvesteert helpt mkb-bedrijven die in eerste instantie geen of maar deels krediet van een bank kunnen krijgen. Dat gebeurt onder meer met particuliere beleggers, die het risicovolle deel van een lening voor hun rekening nemen. Een bank of andere kredietverstrekker verstrekt vervolgens de rest van de lening. In de eerste drie maanden van dit jaar lukte het zo om ruim 57 miljoen euro aan financiering voor het mkb te regelen.

Sinds de oprichting in 2015 heeft NLInvesteert al voor honderden miljoenen euro’s ge├»nvesteerd. Naast NLInvesteert zijn andere bekende crowdfundingsplatforms onder meer Credion, GoFundme en BridgeFund. De Stichting MKB Financiering merkte onlangs eveneens dat ondernemers vaker op zoek gaan naar financiering die niet van banken komt.