Schiphol: weer rijen in meivakantie, maar lengte zal meevallen

De meivakantie gaat zaterdag van start, dus houdt Schiphol rekening met drukte op de luchthaven. Daarbij wordt ook rekening gehouden met wachtrijen, al zullen die niet zo lang zijn als vorig jaar. Toen stonden de rijen tot buiten de vertrekhal, waardoor sommige reizigers zelfs hun vlucht misten. Om de drukte beheersbaar te houden, zet Schiphol meer beveiligers in. Ook wordt van reizigers gevraagd zich voor te bereiden, bijvoorbeeld op de beveiligingscontrole.

Schiphol verwacht gedurende de meivakantie gemiddeld 66.000 vertrekkende reizigers per dag te verwerken. Op piekdagen, zoals het eerste weekend van de vakantie, kan dat aantal oplopen tot ruim boven de 70.000. Vorig jaar vertrokken er nog gemiddeld 58.000 mensen per dag van de luchthaven. Voor de coronacrisis lag dat aantal op gemiddeld 72.000 per dag.

Volgens een woordvoerder van Schiphol kunnen de wachttijden oplopen tot een half uur. Hij maakt daarbij de vergelijking met de zogeheten zwarte zaterdag, waarop files ontstaan op wegen naar vakantieoorden in het buitenland. “Ook voor de coronacrisis ontstonden rijen op Schiphol. Dat is onoverkomelijk op hele drukke dagen”, aldus de zegsman.

Het enige verschil met de periode voor de coronacrisis, is dat Schiphol nu extra voorbereidingen heeft getroffen. Niet alleen door het inzetten van meer beveiligers, maar ook door reizigers te vragen zich voor te bereiden. Zo is de luchthaven een voorlichtingscampagne voor reizigers gestart. Daarin wordt reizigers geadviseerd hun koffers op een slimme manier in te pakken en rekening te houden met hun kledingkeuze. Ook kunnen vertrekkende reizigers een tijdslot voor de beveiliging reserveren. Alles om de doorstroom op de luchthaven te verbeteren.

Reizigers die het meest kunnen profiteren, zijn volgens de woordvoerder mensen die met enkel handbagage binnen de Schengenzone reizen. Dat is het gebied bestaande uit 27 Europese landen die onderlinge paspoortcontrole hebben afgeschaft. “Als die reizigers online inchecken en een tijdslot boeken, kunnen zij na binnenkomst vrijwel direct doorlopen.”