Ransomware-groepen melden hack bij tankopslagbedrijf Vopak

Verschillende partijen die hackersgroepen in de gaten houden melden dat tankopslagbedrijf Vopak slachtoffer is geworden van een aanval met gijzelsoftware. Daarbij zou kritische bedrijfsinformatie buit zijn gemaakt, onder meer over de tankinfrastructuur en systemen van het bedrijf. Vopak was vrijdagavond niet direct bereikbaar voor commentaar.

Vopak is bekend van onder meer de opslag van fossiele brandstoffen als olie en vloeibaar gemaakt natuurlijk gas (lng). Het beursgenoteerde bedrijf, dat zijn geschiedenis kan terugvoeren tot 1616, is in Nederland actief met terminals in de Rotterdamse haven en in de Eemshaven in Groningen. Daarnaast is het bedrijf in tientallen landen wereldwijd actief.

Gijzelsoftware of ransomware wordt door hackers gebruikt om systemen van bedrijven te blokkeren. Als zij niet betalen worden die systemen niet vrijgegeven of wordt buitgemaakte informatie verkocht of openbaar gemaakt. Deze week werd ook bekend dat voetbalbond KNVB slachtoffer was van zo’n hack.