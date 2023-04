Topvrouw Holland Casino: focus blijft op fysieke vestigingen

Holland Casino wil zich vooral blijven richten op de fysieke locaties, ondanks dat onlinegokken sinds anderhalf jaar legaal is. Dit zegt topvrouw Petra de Ruiter dinsdag tijdens de presentatie van cijfers van afgelopen jaar. Zo wil het bedrijf meer personeel aannemen om hetzelfde aantal spellen te kunnen bieden als voor de coronapandemie, investeren in speelautomaten en nieuwe vestigingen bouwen, waaronder in Scheveningen.

Het staatsgokbedrijf maakte vorig jaar 17 miljoen euro winst na twee “lastige coronajaren” met verlies. Ook de omzet was ruim het dubbele van dat in 2021. De omzet uit de fysieke locaties was veel hoger dan de baten uit de digitale spellen. Vorig jaar waren de baten in totaal 753,8 miljoen euro, waarvan 145,5 miljoen euro van onlinespellen. Sinds 1 oktober 2021 is onlinegokken in Nederland legaal met een vergunning. Holland Casino en 23 andere kansspelenbedrijven hebben zo’n licentie.

De Ruiter laat weten ondanks de beperkte bijdrage van online “zeker tevreden” te zijn. Ze verwacht dat het aantal onlinespelers gelijk zal blijven of licht groeit. “Van oudsher is Holland Casino een locatiebedrijf, maar we vinden het ook belangrijk om te weten wat er online gebeurt. Onlinekansspelen kunnen een spin-off krijgen in de vestigingen.” Pokerspelers kunnen zich online kwalificeren voor toernooien in fysieke vestigingen.

Komende jaren gaan meerdere reclameverboden in voor onlinekansspelen. Zo mag geen ongerichte reclame worden gemaakt voor onlinegokken vanaf 1 juli dit jaar. Ook sponsoring wordt aan banden gelegd. Vanaf 1 juli volgend jaar mogen onlinekansspelenbedrijven geen evenementen en programma’s meer sponsoren en een jaar later volgt een ban op het sponsoren van sportclubs. Holland Casino sponsort de Eredivisie, maar zal het contract met de organisatie achter de hoogste competitie van Nederland niet verlengen na 2025, meldt De Ruiter.

Holland Casino stopte volgens haar vorig jaar grotendeels met ongericht reclame maken voor de onlinespellen. Voor de digitale gokhal maakt het bedrijf alleen nog gericht reclame via onder meer social media en e-mails voor mensen die daarvoor toestemming hebben gegeven.

Het gokbedrijf blijft wel ongericht reclame maken voor de fysieke locaties, al is dit relatief weinig volgens De Ruiter. “We vinden dat we een voorbeeldrol hebben als staatsonderneming. Maar we moeten ook laten zien dat wij er zijn.”