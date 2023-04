Industrieel conglomeraat 3M schrapt 6000 banen

Het Amerikaanse industriƫle conglomeraat 3M gaat 6000 banen schrappen wegens een dalende vraag in een aantal belangrijke markten, maakte het concern bekend. De fabrikant van onder andere Post-it-plakkers, mondmaskers, Scotch-tape en afdichtkit hoopt hiermee jaarlijks 900 miljoen dollar (818 miljoen euro) te besparen.

In januari kondigde het concern al een reorganisatie aan waarbij 2500 banen werden geschrapt. Topman Mike Roman gaf toen aan dat de economische ontwikkelingen ook in 2023 ongunstig zijn voor de verkopen. Het bedrijf heeft grofweg 90.000 mensen in dienst.

3M maakte dinsdag ook bekend dat de omzet in het eerste kwartaal van dit jaar met bijna 5 procent omlaag is gegaan. De winst per aandeel daalde in deze periode, van 2,63 dollar per aandeel vorig jaar, tot 1,97 dollar. Dat is wel boven de verwachtingen van marktkenners. Het concern handhaaft zijn verwachting voor een omzetdaling van 3 procent in heel 2023.