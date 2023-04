Uitzender Randstad pleit voor ‘masterplan’ in kinderopvang

Om voldoende werknemers te vinden voor de kinderopvang is een “masterplan” nodig waarbij bedrijven en de overheid de handen ineenslaan. Dat zegt Jeroen Tiel, topman van uitzendconcern Randstad in Nederland. De regering hoopt dat werkende ouders meer uren gaan werken als kinderopvang in 2025 vrijwel gratis wordt, wat de krapte op de arbeidsmarkt moet verminderen. Daardoor loopt ook de vraag naar extra opvangpersoneel op tot in de tienduizenden mensen en daarom is het tijd voor actie.

De kinderopvangbranche, waar kinderdagverblijven en de buitenschoolse opvang onder vallen, verwacht in 2025 zo’n 32.000 extra mensen nodig te hebben. Dit terwijl er nu ook al duizenden vacatures lang open staan. “2025 is nog maar om de hoek en we moeten vaststellen dat er nog geen concreet plan is om mensen aan de slag te krijgen in die sector. Maar het is belangrijk om dit voor elkaar te krijgen”, zegt Tiel. “We willen voor de kinderopvang een masterplan opzetten zodat we voor 2025 genoeg mensen kunnen vinden en opleiden.”

Volgens Tiel is het in eerste instantie belangrijk dat duidelijk wordt hoe groot de opgave is om genoeg mensen te vinden voor de kinderopvang en hoe belangrijk het is dat dit lukt. Randstad wil als grote speler in het vinden van personeel samenwerken met andere bedrijven en de overheid om de schaarste aan personeel op te lossen.

Hij vergelijkt het met de samenwerking tussen het bedrijfsleven en de overheid tijdens de coronacrisis om mensen die hun werk verloren te begeleiden naar werk waar veel vraag naar was, zoals in coronateststraten van de GGD. “Tijdens de pandemie hebben we met Randstad, de overheid en andere bedrijven de schouders eronder gezet om mensen aan het werk te houden. We willen ook voor de kinderopvang zo’n masterplan opzetten”, zegt Tiel.

Een belangrijk punt zal de omscholing zijn van mensen die nog niet de benodigde ervaring hebben in de kinderopvang. Uit een enquĂȘte die Randstad regelmatig uitvoert, komt naar voren dat bijna een kwart van de werkenden in Nederland een overstap overweegt naar sectoren waar personeel schaars is. Een deel van hen zou ook zorgberoepen zoals in de kinderopvang willen doen. “Je gaat die 32.000 mensen niet in de schoolbanken vinden, maar onder de zijinstromers en overstappers.”