Eten bij McDonald’s populairder nu prijzen overal flink stijgen

McDonald’s vaart wel bij het feit dat het leven voor consumenten op veel fronten duurder wordt. Mensen die uit eten willen zijn daardoor namelijk eerder geneigd om bij de bekende Amerikaanse hamburgerketen langs te gaan, komt naar voren uit het dinsdag verschenen kwartaalbericht van het bedrijf.

Wereldwijd zag McDonald’s de verkopen in het eerste kwartaal met bijna 13 procent toenemen, als alleen wordt gekeken naar filialen die al langer dan een jaar open waren en wordt gecorrigeerd voor bijvoorbeeld wisselkoerseffecten. Die groei was niet alleen zichtbaar in thuismarkt de Verenigde Staten, maar ook in andere grote markten als Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Daarbij ging de winst met bijna 63 procent omhoog tot 1,8 miljard dollar.

“Te midden van een uitdagende werkomgeving blijft de vraag van klanten naar het merk McDonald’s sterk”, constateert topman Chris Kempczinski in een verklaring bij de resultaten. Zelf voerde de keten eveneens prijsverhogingen door, waardoor mensen die bijvoorbeeld een Big Mac met friet kwamen eten ook al snel meer uitgaven.

McDonald’s heeft de laatste tijd ook te maken met extra kosten, bijvoorbeeld voor de inkoop van ingrediĆ«nten. In een poging om de kosten te verlagen en efficiĆ«nter te gaan werken, kondigde de keten eerder dit jaar al een reorganisatie aan. Daardoor worden er in de Verenigde Staten waarschijnlijk honderden werknemers ontslagen. Alle details zijn nog niet bekend, maar McDonald’s wil met de ingreep onder meer geld vrijspelen voor investeringen in verdere groei. Wereldwijd werken er honderdduizenden mensen voor het bedrijf.