Beleggers: Adidas wist al jaren van risico’s samenwerking met Ye

Adidas was al veel langer op de hoogte van de risico’s van zijn vorig jaar plots stopgezette samenwerking met rapper Kanye West, die zichzelf tegenwoordig Ye noemt. Dat stelt een groep beleggers die de Duitse sportartikelenfabrikant heeft aangeklaagd omdat ze vinden dat dit de waarde van hun aandelen heeft geraakt.

De samenwerking die Adidas en de artiest in 2015 begonnen, gold jarenlang als een van de lucratiefste in de sportmodebranche. Maar na een reeks antisemitische uitspraken van de rapper verbrak Adidas vorig jaar de banden met hem. Dat was financieel een flinke tegenvaller voor het bedrijf. Het wegvallen van de verkopen van Ye’s merk Yeezy kost Adidas waarschijnlijk meer dan 1 miljard euro aan omzet.

In een in de Verenigde Staten aangespannen rechtszaak stellen beleggers dat Adidas al in 2018 zou hebben overwogen om het partnerschap met de rapper te beĆ«indigen als gevolg van diens gedrag. Maar in het jaarverslag over dat jaar was daar niets over te lezen en werd slechts in het algemeen naar risico’s verwezen. Ook in de jaren daarna ging Adidas niet concreet op de zaak in. Dat nemen de beleggers Adidas kwalijk.

Adidas heeft nog niet gereageerd op een verzoek van persbureau Bloomberg om commentaar. Het concern zit door de breuk nog met een grote voorraad onverkochte artikelen van Yeezy. Het bedrijf heeft eerder gezegd te overwegen deze producten alsnog te verkopen en de winst aan een goed doel te schenken.