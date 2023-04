Topman Mojo-moeder Live Nation verdiende 139 miljoen in 2022

Michael Rapino, de topman van tickets- en concertbedrijf Live Nation, heeft vorig jaar 139 miljoen dollar verdiend ondanks kritiek over te hoge ticketprijzen en operationele problemen. Het moederbedrijf van concertorganisator Mojo kwam onder vuur te liggen nadat de systemen van dochteronderneming Ticketmaster in november waren gecrasht tijdens het verwerken van ticketorders voor de nieuwe tour van Taylor Swift.

Volgens een door Live Nation vrijgegeven document streek Rapino vorig jaar 21 miljoen dollar aan normaal salaris en bonussen op. Daarbovenop kreeg hij onder meer nog bijna 117 miljoen dollar aan aandelenbeloningen. Een woordvoerder van Live Nation stelt dat Rapino recht heeft op die beloning vanwege het behalen van allerlei financiƫle doelstellingen.

Live Nation heeft afgelopen jaar ook volop geprofiteerd van de behoefte van mensen om na de coronajaren weer concerten te bezoeken. Er kwamen een kwart meer bezoekers naar de concerten die het bedrijf organiseerde. De omzet steeg daardoor flink en na twee coronajaren met forse verliezen werd eindelijk weer winst geboekt.

Maar Live Nation kreeg ook kritiek over zich heen vanwege de ticketprijzen die voor concerten van topartiesten als Madonna en Bruce Springsteen soms kunnen oplopen tot duizenden dollars. Zaken als de professionele doorverkoop van concert- en festivalkaartjes zijn steeds meer mensen een doorn in het oog. Zo was er in Nederland ophef over de kosten die het bedrijf in rekening bracht bij de doorverkoop van Lowlands-kaartjes. Live Nation heeft aangegeven de kwestie aan te willen pakken en heeft in de Verenigde Staten een eigen voorstel voor een wet daarover gedaan. Daarin is ook opgenomen dat er voor de fans duidelijkheid moet zijn over alle kosten.