Geld.nl: verzekering elektrische auto fors hoger dan benzineauto

De verzekering van een elektrische auto is een zesde duurder dan die van een benzineauto, stelt Geld.nl dat een vergelijking maakte. Dat komt omdat bij schade al snel de batterijen moeten worden vervangen waardoor het schadebedrag hard kan oplopen. Ook hebben lang niet alle schadeherstellers de specialistische kennis die nodig is voor elektrische auto’s.

Verder zijn elektrische auto’s door de accu ook zwaarder dan benzineauto’s. Bij een aanrijding veroorzaken ze daardoor vaker schade of letsel en dat zorgt ook voor meer kosten.

In het onderzoek van Geld.nl kwam een gemiddeld verschil van 12,50 euro per maand naar voren. Daarbij tekent de site wel aan dat ze auto’s met vergelijkbare prijzen bekeken. Omdat elektrische auto’s door de kosten van de accu doorgaans duurder zijn, waren de elektrische auto’s in het onderzoek instapmodellen terwijl de benzinevarianten waren voorzien van meer luxe. Als de uitvoeringen gelijkwaardig zouden zijn geweest, dan was het prijsverschil per maand tot boven de 20 euro gestegen.