First Republic Bank valt om en wordt verkocht aan JPMorgan

De Californische toezichthouder DFPI heeft beslag gelegd op de noodlijdende First Republic Bank. Het is daarmee de derde Amerikaanse bank die failliet is gegaan in twee maanden tijd. De DFPI benoemde daarbij de Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) tot curator en die verkocht alle tegoeden van de bank en het merendeel van de bezittingen aan JPMorgan Chase.

De Amerikaanse toezichthouder FDIC had verschillende financiƫle instellingen, waaronder JPMorgan Chase, PNC en Citizens Financial, afgelopen weekend gevraagd om een overnamebod te doen op de noodlijdende First Republic Bank. Bank of America en US Bancorp waren ook uitgenodigd, maar besloten volgens persbureau Bloomberg niet te bieden.

Aangezien er geen overeenstemming kon worden bereikt over een rechtstreekse aankoop van First Republic, hebben de toezichthouders de bank eerst in beslag genomen. Daarna werden alle banktegoeden van 93,5 miljard dollar en de meeste bezittingen doorverkocht aan JPMorgan.

Door de bank kortstondig over te nemen, kon de FDIC een verliesdelingsovereenkomst sluiten met JPMorgan. Die heeft betrekking op de mogelijke verliezen in de leningenportefeuille van de bank als gevolg van de sterke stijging van de rentetarieven.

De hypotheken van de bank, die tegen relatief lage rentetarieven waren verstrekt om vooral rijke klanten aan te trekken, zijn namelijk aanzienlijk in waarde gedaald en bij verkoop zouden daar flinke verliezen op worden geleden. De FDIC schat dat de verliezen voor zijn verzekeringsfonds ongeveer 13 miljard dollar zullen bedragen.

De deal houdt verder in dat alle klanten, inclusief degenen met tegoeden van boven de garantielimiet van 250.000 dollar, toegang zullen houden tot al hun geld wanneer de bank maandag weer opengaat.