Ook eerste lege schappen in Belgische Albert Heijn-supers

De staking bij distributiecentra van Albert Heijn begint ook Belgische klanten te raken. Onder meer schoonmaakproducten en wasmiddelen raken op, zegt een woordvoerster van de Belgische filialen van de supermarktketen.

“De hinder is op dit moment gering”, aldus de woordvoerster. “Er valt hier in bepaalde winkels af en toe een gat, maar zeker niet in alle winkels.” De weerslag zal wel zichtbaarder worden als de staking aanhoudt, denkt ze.

De Belgische AH-filialen worden bevoorraad vanuit distributiecentra in Nederland. Daar wordt sinds vorige week zondag actie gevoerd om onder meer een royalere loonsverhoging af te dwingen. Nederlandse supermarkten ondervinden daar al een paar dagen de gevolgen van.