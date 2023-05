Pinnen bij AH weer mogelijk, wel storing bij gemeente Den Haag

Klanten van Albert Heijn kunnen weer pinnen in de winkels, meldt een woordvoerster van de supermarktketen. Eerder zorgde een landelijke storing voor problemen met pinnen in Albert Heijn-filialen. De pinstoring raakt ook andere bedrijven en organisaties. Zo waarschuwt de gemeente Den Haag dat betalen per pin op één stadskantoor onmogelijk is. Eerder zei ook supermarktketen Lidl landelijk last te hebben van de storing.

Op de site allestoringen.nl is in de namiddag een duidelijke piek te zien in het aantal meldingen van pinproblemen. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is. De Betaalvereniging Nederland, een koepelorganisatie van banken en andere bedrijven die een deel van het betalingsverkeer regelen, heeft geen signalen ontvangen van problemen bij haar leden. Een woordvoerder van KPN ziet ook geen aanwijzingen voor problemen bij de telecomprovider. “De dienstverlening bij ons loopt goed.”