ADP: iets meer vakantiegeld voor lagere inkomens in 2023

In mei ontvangen veel werknemers traditioneel hun vakantiegeld. Dit jaar ontvangen vooral werknemers met een lager salaris meer vakantiegeld. Hogere inkomens krijgen daarentegen minder dan vorig jaar. Dat meldt salarisdienstverlener ADP op basis van eigen berekeningen.

Een werknemer met een maandloon van 1000 euro bruto per maand ontvangt volgens ADP 15 euro netto extra vakantiegeld. Bij 1250 euro bruto per maand wordt netto 18 euro meer gestort. Een werknemer met een brutoloon van 3000 euro per maand houdt er dit jaar 259 euro netto meer aan over.

Iemand met een modaal maandsalaris van 3086 euro ontvangt daarentegen 18 euro netto minder in vergelijking met 2022. Twee keer modaal ontvangt 39 euro minder en drie keer modaal krijgt 579 euro netto minder uitgekeerd.

Volgens Dik van Leeuwerden, expert op het gebied van wet- en regelgeving bij ADP Nederland, zorgt het verrekeningspercentage loonheffingskorting dit jaar voor een divers beeld voor het vakantiegeld. “De heffingskortingen zijn namelijk inkomensafhankelijk”, legt hij uit.

Ook is het afbouwpercentage voor de arbeidskorting dit jaar 6,51 procent en dus hoger dan de 5,86 procent vorig jaar. “Je moet dit jaar dus langer rekening houden met het verrekeningspercentage. Dit komt bovenop het tarief van 49,50 procent. Dat is de reden dat werknemers die drie keer modaal verdienen in 2023 nu minder overhouden van hun vakantiegeld dan in 2022”, aldus Van Leeuwerden.