Techbedrijven zetten beurs Hongkong flink lager, Japan gesloten

De aandelenbeurs in Hongkong liet woensdag een flink verlies zien onder aanvoering van de Chinese techbedrijven. De vrees voor hogere rentetarieven zorgden daarbij voor verkoopdruk bij deze snelgroeiende bedrijven. Beleggers verwerkten daarnaast de lagere slotstanden op Wall Street, waar de zorgen over de bankensector weer oplaaiden na het omvallen van de regionale First Republic Bank eerder deze week en de overname van die bank door JPMorgan Chase. Vooral de regionale Amerikaanse banken gingen dinsdag hard omlaag.

De beurshandel stond verder in het teken van het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank, dat later op de dag bekend wordt gemaakt. Het rentetarief in de grootste economie ter wereld zal naar verwachting voor de tiende keer op rij worden verhoogd in de strijd tegen de inflatie. Beleggers hopen dat dit voorlopig de laatste verhoging zal zijn.

De Hang Seng-index in Hongkong raakte tussentijds 1,8 procent kwijt. Het grote Chinese tech- en webwinkelconcern Alibaba verloor 2,7 procent en concurrent JD.com zakte ruim 3 procent. Internet- en gamebedrijf Tencent daalde meer dan 2 procent en maaltijdbezorger Meituan leverde 1,7 procent in. De Chinese chipfabrikant SMIC verloor dik 3 procent na een tegenvallende omzetverwachting van de Amerikaanse chipproducent AMD. Ook oliebedrijf PetroChina (min 4 procent) ging omlaag na de recente scherpe daling van de olieprijzen.

In Shanghai was de beurs nog gesloten vanwege een vakantieperiode in China. Ook in Japan hadden beleggers een vrije dag. In Seoul leverde de Kospi 0,9 procent in. Gouverneur Rhee Chang-yong van de Zuid-Koreaanse centrale bank verklaarde dat het nog te vroeg is om te praten over een renteverlaging. De Bank of Korea was een van de eerste centrale banken in de regio die stopte met het verhogen van de rente, waardoor werd gespeculeerd op een spoedige verlaging van de rente. In Sydney kauwden beleggers nog na op de verrassende renteverhoging van de Australische centrale bank op dinsdag en daalde de All Ordinaries 1,4 procent.