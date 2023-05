Federal Reserve schroeft rente waarschijnlijk verder op

De Amerikaanse Federal Reserve zal waarschijnlijk later op woensdag de rente verder verhogen in de strijd tegen de inflatie. Dat zou al de tiende renteverhoging op rij zijn. Wel wordt gehoopt dat de Amerikaanse centrale bank daarna een pauze zal nemen en dat dit voorlopig de laatste verhoging zal zijn.

Een ruime meerderheid van de economen verwacht dat de Fed de rente opnieuw met een kwart procentpunt zal verhogen. De Amerikaanse rente zal daarmee op een bandbreedte van 5,00 tot 5,25 procent komen te liggen. Alle aandacht gaat echter uit naar wat de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell zal gaan zeggen over het toekomstige rentebeleid.

De kans is groot dat de Fed na deze rentevergadering stopt met het verhogen van de rente. De inflatie in de Verenigde Staten is de afgelopen maanden flink afgekoeld door de dalende energieprijzen. Ook zijn er steeds meer tekenen dat de grootste economie ter wereld vertraagt en mogelijk later dit jaar in een recessie zal belanden. Daarnaast is het Amerikaanse consumentenvertrouwen gedaald tot het laagste niveau in negen maanden.

Het beleid van de Fed lijkt dan ook effect te hebben. Door lenen duurder te maken, probeert de centrale bank namelijk om de vraag in de economie af te remmen en zo de inflatie te beteugelen. Doordat de rente in korte tijd hard is opgelopen zijn ook enkele regionale banken in de problemen gekomen. Zo viel eerder deze week First Republic Bank om. De bank werd in beslag genomen door de Amerikaanse toezichthouders, waarna alle tegoeden en de meeste bezittingen werden doorverkocht aan JPMorgan Chase. In maart vielen Silicon Valley Bank en Signature Bank al om.