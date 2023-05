Aziatische beurzen gemengd na renteverhoging in VS

De Aziatische aandelenbeurzen lieten donderdag een gemengd beeld zien. Beleggers reageerden op het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank verhoogde voor de tiende keer op rij het rentetarief in de grootste economie ter wereld om de inflatie te bestrijden. Fed-president Jerome Powell hintte daarbij wel op een mogelijke pauze in de renteverhogingen, waarbij verdere rentestappen afhangen van hoe de economie zich ontwikkelt. Een renteverlaging zit er volgens Powell echter voorlopig niet in.

De Amerikaanse beurzen sloten woensdag lager na het Fed-besluit. Vooral de regionale banken stonden onder druk nadat Powell had gezegd dat de regels voor en het toezicht op middelgrote banken aangescherpt moeten worden, na het omvallen van drie regionale banken in de afgelopen twee maanden. Ook meldde persbureau Bloomberg op basis van ingewijden dat de Californische bank PacWest een reeks van strategische opties overweegt, waaronder een verkoop van de bank.

De All Ordinaries in Sydney verloor 0,1 procent. Vooral de banken stonden onder druk na tegenvallende resultaten van National Australia Bank, die 5,7 procent lager werd gezet. Branchegenoot Westpac Banking zakte 4 procent. De Kospi in Seoul daalde 0,2 procent. Het Zuid-Koreaanse techconcern Samsung verloor 0,6 procent. Een belangrijke vakbond van het land dreigt met een staking bij Samsung om een hoger loon af te dwingen. Het zou de eerste staking bij het bedrijf ooit zijn.

De Chinese beurzen wonnen wel terrein ondanks tegenvallend nieuws over de industriesector van het land. Volgens onderzoeksbureau Caixin liet de bedrijvigheid in de sector in april voor het eerst in drie maanden een krimp zien. In Shanghai, waar beleggers terugkeerden na een korte vakantieperiode, noteerde de hoofdindex 0,6 procent in de plus. De Hang Seng-index in Hongkong kreeg er 1 procent bij. De grote Chinese webwinkelconcerns Alibaba en JD.com wonnen 1 en 1,9 procent. In Japan hadden beleggers opnieuw een vrije dag.