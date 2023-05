Zalando dringt verlies terug, klanten kopen meer per bestelling

De Duitse webshop Zalando heeft zijn verlies in het eerste kwartaal teruggedrongen dankzij besparingen op marketing en efficiëntere logistiek. Het internetbedrijf profiteerde er onder andere van dat klanten per bestelling meer in hun digitale winkelmand stopten, wat vervoerskosten scheelt. Een jaar eerder leed de modewebshop fors verlies door leveringsproblemen, hogere kosten en pessimisme bij consumenten.

Het nettoverlies kwam in de eerste drie maanden van 2023 uit op 38,5 miljoen euro, terwijl Zalando in dezelfde periode vorig jaar nog een verlies van 61,3 miljoen euro leed. Daarnaast kochten klanten via de webshop ook weer meer, terwijl een jaar eerder nog sprake was van krimp. Toen kwam Zalando net uit de coronaperiode waarin webshops het veel drukker kregen doordat fysieke winkels gesloten waren.

Zalando probeert klanten onder andere te verleiden meer te kopen per bestelling door verzendkosten in rekening te brengen onder een bepaald bedrag. Het zorgde voor een gemiddeld bedrag per bestelling van 57,4 euro, bijna 2 procent meer dan een jaar eerder. Maar de resultaten verbeterden volgens het bedrijf ook door de efficiëntere aanpak van het vervoer. Daarnaast verkopen steeds meer andere bedrijven via het platform van Zalando kleding, wat gunstig is voor de winstgevendheid van de webshop zelf.