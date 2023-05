Moderna verdient meer aan coronavaccins dan verwacht

Biotechbedrijf Moderna heeft in de eerste drie maanden van het jaar een veel lagere omzet geboekt dan een jaar eerder, nu de vraag naar zijn vaccin tegen het coronavirus hard is gedaald. Kenners hadden op een nog sterkere neergang gerekend.

De coronavaccins, het enige product dat Moderna op dit moment mag verkopen, leverden het Amerikaanse bedrijf in het eerste kwartaal 1,8 miljard dollar (1,6 miljard euro) aan omzet op. Dat was een jaar eerder nog bijna 6 miljard dollar. Het bedrijf slaagde erin een kleine winst te boeken van 79 miljoen dollar, een fractie van de 3,7 miljard dollar winst een jaar eerder. Dat dit nettoresultaat nog positief was, dankt Moderna aan een belastingmeevaller. Zonder dat voordeel zou het bedrijf een verlies hebben geleden.

Een groot deel van de omzet was het gevolg van vertraagde leveringen van vaccins die Moderna eigenlijk in 2022 zou verkopen. Tegelijkertijd moest het bedrijf bijna 150 miljoen dollar afschrijven op onbruikbaar geworden voorraden en was het bedrijf geld kwijt aan fabrieken die zijn vaccins maken. Op bepaalde contracten waarin Moderna zich verplichtte die inentingen te kopen leed het bedrijf verliezen.

Moderna rekent erop dit jaar voor minstens 5 miljard dollar aan coronavaccins te verkopen. Kijkend naar de toekomst hoopt het bedrijf ook geld te verdienen aan vaccins tegen het rs-virus, dat vooral heel jonge kinderen of ouderen erg ziek kan maken. Ook heeft het bedrijf een middel tegen de griep en een vernieuwd covid-19-vaccin. Aan die nieuwe producten verwacht het bedrijf voor 2027 jaarlijks 8 miljard tot 15 miljard dollar te verdienen.