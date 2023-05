Britse waakhond doet onderzoek naar AI-markt

De Britse concurrentiewaakhond CMA is een breed onderzoek gestart naar de ontwikkeling van de markt van kunstmatige intelligentie (AI). De toezichthouder wil daarbij weten welke impact deze snelgroeiende technologie zal hebben op de concurrentie in de technologiesector en of er meer regels nodig zijn om consumenten te beschermen.

Bij kunstmatige intelligentie worden computersystemen ontwikkeld die dicht in de buurt van menselijke intelligentie komen. Zo kunnen chatbots als ChatGPT teksten schrijven die door een mens lijken te zijn geschreven. De toenemende mogelijkheden die AI-systemen bieden hebben grote technologiebedrijven als Microsoft en Alphabet, de eigenaar van Google, ertoe aangezet om investeringen in de sector flink te versnellen.

“Het is van cruciaal belang dat de potentiĆ«le voordelen van deze transformerende technologie gemakkelijk toegankelijk zijn voor Britse bedrijven en consumenten, terwijl we mensen moeten beschermen tegen zaken als valse of misleidende informatie”, zei topvrouw Sarah Cardell van de CMA. “Ons doel is om deze nieuwe technologie te helpen ontwikkelen op een manier die zorgt voor eerlijke concurrentie en bescherming van consumenten.” De CMA zal het onderzoeksrapport in september publiceren.

Eerder verklaarde de G7, en groep van zeven rijke landen met bijvoorbeeld Duitsland en de Verenigde Staten, al dat de verdere ontwikkeling van AI extra regelgeving noodzakelijk maakt. In een gezamenlijke verklaring gaven de landen aan dat de regels wel zodanig ontworpen moeten worden dat een “open en stimulerende omgeving” behouden blijft voor deze in opkomst zijnde technologie. In Brussel wordt ook gewerkt aan een Europese AI-wet, waarover de EU-landen waarschijnlijk later dit jaar een besluit zullen nemen.