Apple-leveranciers gemengd op beurzen Azië na cijfers

De Aziatische toeleveranciers van Apple lieten vrijdag een gemengd beeld zien op de beurzen in de regio, na de resultaten van het Amerikaanse techconcern. De iPhone-maker zag de omzet in het afgelopen kwartaal opnieuw dalen. De omzet uit de verkoop van iPhones steeg wel, in tegenstelling tot de opbrengsten uit de verkoop van andere apparaten, zoals Mac-computers en iPads. Topman Tim Cook sprak daarbij van een kwartaalrecord voor de smartphones van Apple. Ook viel de winst hoger uit dan kenners hadden verwacht.

Het Taiwanese Foxconn, dat de iPhones voor Apple maakt, verloor 0,5 procent op de beurs in Taipei. De Taiwanese chipmaker TSMC won 0,4 procent en lenzenfabrikant Largan Precision daalde 0,5 procent. De in Hongkong genoteerde lenzenmaker Sunny Optical Technology Group klom 0,5 procent. In de Japanse en Zuid-Koreaanse toeleveranciers van Apple kon echter niet worden gehandeld aangezien de beurzen in Tokio en Seoul gesloten bleven vanwege nationale feestdagen. Het aandeel Apple ging in de zogeheten nabeurshandel op Wall Street zo’n 2 procent vooruit.

De Chinese beurzen lieten een verdeeld beeld zien na de koersverliezen op Wall Street, waar de zorgen over de regionale banken weer oplaaiden. De hoofdindex in Shanghai stond tussentijds 0,7 procent in de min. Uit cijfers van marktonderzoeker Caixin bleek dat de bedrijvigheid in de Chinese dienstensector in april wat is afgenomen, maar nog wel een groei liet zien.

De Hang Seng-index in Hongkong dikte 0,6 procent aan. Alibaba klom 1,6 procent. Persbureau Bloomberg meldde dat het Chinese tech- en webwinkelconcern overweegt om zijn internationale online winkeldivisie apart naar de Amerikaanse beurs te brengen. Daaronder vallen AliExpress en Lazada. Branchegenoot JD.com won 2,6 procent en internet- en gamebedrijf Tencent steeg dik 1 procent.

In Sydney klom de All Ordinaries 0,4 procent. De Australische centrale bank verlaagde zijn verwachtingen voor de inflatie, maar ziet de inflatie niet voor midden 2025 terugkeren naar het doel van tussen 2 en 3 procent. De Australische centrale bank kwam eerder deze week met een verrassende renteverhoging en hintte op meer verhogingen om de inflatie onder controle te krijgen.