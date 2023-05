Cryptobeurs Coinbase beperkt verliezen na roerige periode

Cryptobeurs Coinbase heeft zijn verlies in het eerste kwartaal teruggedrongen. Het grootste handelsplatform van de Verenigde Staten voor cryptomunten als de bitcoin of ether kampte in de voorgaande periode met dalende inkomsten na enkele grote schandalen in de branche. Tegelijkertijd bespaarde het bedrijf flink op kosten, waarbij honderden werknemers hun baan verloren.

Het nettoverlies bleef dankzij die ingrepen beperkt tot 79 miljoen dollar, tegenover een negatief resultaat van 430 miljoen dollar in dezelfde periode vorig jaar. Door de veel minder actieve handel daalde de omzet met meer dan een derde tot 772,5 miljoen dollar. In vergelijking met het vierde kwartaal, toen cryptomunten fors aan waarde verloren en cryptobeurs FTX failliet ging, behaalde Coinbase juist meer omzet.

“Dit kwartaal was een keerpunt in ons streven een bedrijf op te zetten dat efficiĆ«nter en financieel gedisciplineerder is. Een bedrijf dat meer kan doen met minder”, schrijft Coinbase in zijn brief aan aandeelhouders. Het bedrijf verwacht dat het aangepaste bedrijfsresultaat, gecorrigeerd voor rentebetalingen, belastingen en afschrijvingen, in de loop van het jaar zal verbeteren.

Maar rechtszaken zullen voor hogere kosten zorgen, waarschuwt het bedrijf. Coinbase en andere cryptobeurzen hebben in de VS te maken met toenemende bemoeienis van toezichthouders. Zo liet de Amerikaanse toezichthouder voor beurshandel weten Coinbase aan te pakken wegens vermeende overtredingen, wat kan uitmonden in rechtszaken, dwangsommen en boetes.