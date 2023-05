Breuk met Kanye West drukt nog altijd op resultaten Adidas

Sportmerk Adidas voelt de breuk met artiest Kanye West nog altijd in zijn resultaten. Na antisemitische uitlatingen van de rapper en ontwerper, die zich tegenwoordig Ye noemt, verbrak het Duitse merk de zeer lucratieve samenwerking met zijn kledingmerk Yeezy. Dat kostte Adidas in het eerste kwartaal honderden miljoenen euro’s aan gemiste inkomsten.

Niet alleen de verbroken samenwerking met Ye, maar ook de nog zeer grote voorraden bij winkels drukten op de verkopen van nieuwe shirts, sportschoenen en trainingspakken van het merk. Na de coronacrisis ontstonden wereldwijd problemen met de toelevering van allerlei goederen, waardoor winkeliers voor de zekerheid grotere voorraden aanlegden.

Kledingmerken als Adidas zitten daardoor met een probleem, want die spullen moeten eerst verkocht worden voordat winkeliers nieuwe bestellingen plaatsen. Daardoor is de berg aan onverkochte kleding bij Adidas zelf ook een kwart groter dan een jaar geleden. Daar komt bij dat alle schandalen rond Ye de kleding van zijn lijn met Adidas onverkoopbaar hebben gemaakt, waardoor het bedrijf met een half miljard euro aan Yeezy-spullen opgezadeld zit. Het is nog altijd niet duidelijk wat daarmee moet gebeuren.

Ondanks alle tegenvallers bleef de omzet onveranderd ten opzichte van het eerste kwartaal van 2022, als het effect van wisselkoersen wordt weggelaten. Maar in Noord-Amerika zakten de verkoopcijfers met 20 procent in, omdat de Yeezy-lijn vooral in de Verenigde Staten goed verkocht. In China daalde de omzet ook, maar winkeliers verkochten wel weer meer Adidas-kleding na het opheffen van de strenge coronalockdowns. Onder de streep resteerde een verlies van 24 miljoen euro, terwijl dat een jaar eerder nog een winst van 310 miljoen euro was.

Beleggers zijn mogelijk opgelucht over de nieuwe cijfers. Het bedrijf slaagde er namelijk nog wel in een operationele winst, dus voor belastingen en rentes, van 60 miljoen euro te boeken. Analisten hadden op een lager resultaat gerekend. Maar grote aandeelhouders toonden zich de afgelopen maanden steeds ontevredener. Enkele grote beleggers zijn op de aandeelhoudersvergadering van volgende week niet van plan oud-topman Kasper Rorsted of de raad van commissarissen te ontslaan van hun aansprakelijkheid voor zaken uit 2022, wat neerkomt op een motie van wantrouwen.