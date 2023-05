Sterke ticketverkoop stemt eigenaar British Airways positiever

British Airways-eigenaar IAG is positiever geworden over de winst dit jaar, na een sterk eerste kwartaal. Volgens het luchtvaartconcern, waartoe ook het Spaanse Iberia behoort, gaat het vooralsnog goed met de ticketverkoop voor de zomer, terwijl het winterseizoen beter was dan verwacht. De capaciteit in de belangrijkste markten voor de onderneming zou ook weer terug zijn op het niveau van voor de coronapandemie.

IAG verwacht nu met zijn bedrijfswinst, die is gecorrigeerd voor bijvoorbeeld belastingen, aan de bovenkant van een eerder gestelde bandbreedte tussen de 1,8 miljard en 2,3 miljard euro uit te komen. Dat zou kunnen neerkomen op een winstsprong van wel 90 procent vergeleken met vorig jaar. In het eerste kwartaal bedroeg dit resultaat 9 miljoen euro. In dezelfde periode vorig jaar ging nog 718 miljoen euro verlies in de boeken.

De winst in het eerste kwartaal is een opsteker volgens IAG. De eerste drie maanden van het jaar zijn voor veel luchtvaartmaatschappijen namelijk verliesgevend omdat er dan doorgaans minder mensen reizen. IAG dankt het sterke resultaat naar eigen zeggen ook aan lagere brandstofprijzen, waardoor het bedrijf hieraan minder geld kwijt was.

De positieve vooruitzichten van IAG zijn in lijn met de prognoses van andere grote luchtvaartmaatschappijen in Europa. Lufthansa, easyJet en Ryanair hebben allemaal gewezen op bemoedigende ontwikkelingen wat betreft de zomerboekingen. Consumenten lijken bereid om veel geld aan reizen en vakanties uit te geven, ondanks de hoge inflatie en onzekere economische vooruitzichten. Ook de markt voor zakenreizen trekt langzaamaan weer wat aan.