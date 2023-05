Prosus onderaan in rode AEX, OCI zakt na resultaten

Prosus was dinsdag de grootste daler in de AEX-index op het Damrak, die verder in het rood zakte. De techinvesteerder had last van forse koersverliezen in de Chinese techsector, waarin het grote belangen heeft. Bij de middelgrote bedrijven moest OCI het ontgelden na tegenvallende resultaten van de kunstmestproducent. Beleggers namen daarnaast weinig risico in afwachting van het belangrijke Amerikaanse inflatiecijfer, dat woensdag verschijnt.

De Federal Reserve verhoogde vorige week nog de rente in de strijd tegen de inflatie, maar liet daarbij wel doorschemeren dat het mogelijk de laatste verhoging zou zijn. Beleggers hopen dan ook dat de inflatie verder is afgekoeld zodat de Fed inderdaad de renteverhogingen kan pauzeren.

De AEX noteerde rond het middaguur 0,7 procent lager op 747,30 punten. De MidKap zakte 1,1 procent tot 925,93 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,8 procent.

Naast Prosus (min 3 procent) stond betaalbedrijf Adyen in de staartgroep, met een verlies van 2,2 procent. Chipbedrijf ASMI en chemicaliƫndistributeur IMCD zakten rond de 2 procent. De informatieleveranciers Wolters Kluwer en RELX gingen aan kop, met plussen tot 1,8 procent.

Philips daalde 0,5 procent. Het zorgtechnologiebedrijf houdt zijn jaarlijkse aandeelhoudersvergadering en krijgt daar waarschijnlijk veel vragen over de affaire met zijn slaapapneu-apparaten, die het bedrijf veel geld kost. Ook zijn de vakbonden overgegaan tot acties bij Philips omdat het niet lukte om een nieuwe cao overeen te komen.

In de MidKap stond OCI (min 4,3 procent) onderaan. De kunstmestproducent zag de kwartaalomzet flink dalen door fors lagere verkoopprijzen en volumes. Ook zakte het bedrijf in de rode cijfers. Het bedrijf liet tevens weten alle activiteiten tegen het licht te houden en ook de toekomst van de beursnotering in Amsterdam te bekijken. De kritische Amerikaanse aandeelhouder Inclusive Capital Partners riep het bestuur van OCI eerder al op onderdelen te verkopen om de marktwaarde te vergroten.

Kendrion ging bijna 8 procent onderuit. De producent van elektromagnetische componenten zag de omzet afgelopen kwartaal stijgen tot een recordniveau, maar de winst nam wel af. Ook blijven de economische vooruitzichten volgens het bedrijf zeer onvoorspelbaar.

De euro was 1,0980 dollar waard, tegen 1,1022 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,8 procent goedkoper op 72,57 dollar. Brentolie kostte ook 0,8 procent minder, op 76,36 dollar per vat.