ABN AMRO aan kop in AEX, Ahold onderaan na cijfers

ABN AMRO was woensdag de sterkste stijger in de AEX-index op het Damrak, die een kleine winst liet zien. Beleggers waren duidelijk tevreden over de resultaten van de bank, die de winst in het eerste kwartaal flink wist op te voeren ondanks de recente onrust in de bankensector. Supermarktconcern Ahold Delhaize, dat ook met kwartaalcijfers kwam, was daarentegen de grootste daler bij de hoofdfondsen.

ABN AMRO dikte 2 procent aan. Het financiële concern profiteerde onder meer van de gestegen rente. Daardoor lukte het om hogere marges te pakken op spaargeld dat bij de bank werd gestald. Ook wees topman Robert Swaak in een toelichting op de cijfers op de aanhoudende veerkracht van de Nederlandse economie in het afgelopen kwartaal.

Ahold Delhaize zakte ruim 1 procent. Het Belgisch-Nederlandse supermarktconcern zag de omzet in het afgelopen kwartaal stijgen tot 21,6 miljard euro. Ook de winst nam toe. Topman Frans Muller sprak van sterke resultaten, die vooral werden aangejaagd door de activiteiten in de Verenigde Staten. Wel wees de topman op de negatieve impact van de toegenomen energiekosten in Europa en de impact van de stakingen in België.

De stemming op de aandelenmarkten bleef daarbij terughoudend. Beleggers wachten namelijk vooral op het Amerikaanse inflatiecijfer, dat later op de dag verschijnt. Dat cijfer geeft waarschijnlijk meer duidelijkheid over de toekomstige rentestappen van de Federal Reserve. Bij een verdere afkoeling van de stijging van de consumentenprijzen in de grootste economie ter wereld zal de Fed mogelijk besluiten om de rente niet nog verder te verhogen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent hoger op 749,85 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 927,28 punten. De beurs in Frankfurt verloor een fractie. Londen en Parijs klommen tot 0,2 procent.

Naast ABN AMRO stond techinvesteerder Prosus in de kopgroep, met een winst van 1,1 procent. ING liftte mee met de goed ontvangen resultaten van concurrent ABN AMRO en klom ruim 1 procent.

In de MidKap stond Alfen onderaan met een verlies van dik 3 procent. Beleggers waren niet onder de indruk van de nieuwe financiële doelstellingen die de laadpalenfabrikant voorafgaand aan zijn beleggersdag in Londen bekendmaakte.

De euro was 1,0976 dollar waard, tegen 1,0956 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent goedkoper op 73,29 dollar. Brentolie kostte ook 0,6 procent minder, op 77,01 dollar per vat.