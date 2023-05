Grootste autoverkoper ter wereld Toyota voorziet winstgroei

De Japanse autoproducent Toyota heeft in het afgelopen boekjaar, dat liep tot eind maart, zijn eigen verwachtingen overtroffen. Het bedrijf profiteerde onder meer van een zwakkere Japanse yen en afnemende verstoringen in de toeleveringsketen. Ook rekent de bestverkopende autofabrikant ter wereld voor het huidige boekjaar op een groei van de winst.

Toyota, dat in 2022 voor het derde jaar op rij de meeste auto’s verkocht van alle autofabrikanten ter wereld, boekte een jaarwinst van een kleine 2,5 biljoen yen (zo’n 16,5 miljard euro). Dat was wel 14 procent minder dan een jaar geleden, maar meer dan de eigen prognose van een nettowinst van 2,36 biljoen yen. De omzet steeg met 18 procent en viel hoger uit dan kenners hadden verwacht. Voor het huidige jaar wordt gerekend op een stijging van de nettowinst met 5 procent tot bijna 2,6 biljoen yen.

Volgens de nieuwe topman Koji Sato, die in april het roer overnam van Akio Toyoda, was het een “heel moeilijk jaar” voor het bedrijf. Zo was het lastig om voertuigen te produceren vanwege de tekorten aan onderdelen zoals chips. Ook kostte het meer moeite om de auto’s uiteindelijk aan de klanten te leveren. De winst werd daarbij onder druk gezet door hogere materiaalkosten.

Dat Toyota toch zijn prognoses wist te overtreffen was volgens het bedrijf grotendeels te danken aan de inspanningen van zijn productievestigingen en dealers, waardoor het bedrijf in alle regio’s meer auto’s kon verkopen. Toyota verkocht afgelopen jaar wereldwijd meer dan 10,5 miljoen auto’s, inclusief die van dochterondernemingen als Hino Motors en Daihatsu. Voor het huidige boekjaar verwacht het bedrijf 11,4 miljoen voertuigen te verkopen.

De nieuwe topman Sato, die de luxeautodivisie van Lexus leidde voordat hij het roer overnam bij Toyota, heeft beloofd om de ontwikkeling van elektrische voertuigen te versnellen. Toyota was een pionier op het gebied van hybride auto’s, maar volgens sommige critici is het bedrijf te langzaam overgestapt op volledig elektrische auto’s, waarin Tesla en het Chinese BYD het voortouw hebben genomen. Het bedrijf heeft zich ten doel gesteld om de jaarlijkse verkoop van elektrische auto’s tegen 2026 te verhogen tot 1,5 miljoen. Dat is een enorme sprong ten opzichte van de ruim 20.000 voertuigen in 2022.