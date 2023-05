ABN AMRO voert winst flink op ondanks onrust in bankensector

ABN AMRO heeft zijn winst in het eerste kwartaal van dit jaar flink opgevoerd, ondanks de recente onrust in de bankensector. Het financiële concern wist onder meer te profiteren van de gestegen rente. Daardoor lukte het om hogere marges te pakken op spaargeld dat bij de bank werd gestald.

De spaarrente voor spaarders loopt inmiddels ook weer op, maar deze is bij ABN AMRO niet zo hoog als bij enkele kleinere banken. “Iedere bank maakt zelf zijn afweging. Daarbij hangt het er ook van af hoeveel spaargeld je als bank nodig hebt”, zegt topman Robert Swaak daarover.

Onder de streep bleef 523 miljoen euro nettowinst over. Dat is 77 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Destijds liepen de rente-inkomsten nog terug vanwege de toen zeer lage rente. ABN AMRO zag afgelopen kwartaal ook dat er meer vraag was van bedrijven naar kredieten. Daarbij wist de bank zijn hypotheekportefeuille stabiel te houden terwijl de woningmarkt afkoelde.

Swaak wijst er in een toelichting op dat de Nederlandse economie in het eerste kwartaal “wederom veerkrachtig” bleek. Dat is belangrijk voor een bank als ABN AMRO die het erg moet hebben van de Nederlandse markt. Hij geeft aan dat ABN AMRO ook nog niet merkt dat er door bijvoorbeeld de hoge inflatie of het feit dat er binnenkort belastingschulden terugbetaald moeten worden, veel klanten in de problemen komen.

“De recente onrust op de financiële markten werd aangewakkerd door specifieke problemen bij een aantal banken”, geeft Swaak daarnaast aan. Volgens hem hebben banken in de eurozone flinke buffers opgebouwd, waardoor banken hier wel tegen een stootje zouden kunnen.

Op de financiële markten ontstonden eerder grote zorgen toen enkele Amerikaanse banken en ook Credit Suisse in de problemen kwamen en gered moesten worden. De banken raakten in moeilijkheden door een combinatie van de sterk opgelopen rente en klanten die opeens massaal hun geld weghaalden. De Nederlandsche Bank (DNB) was er vervolgens snel bij door te benadrukken dat banken in Nederland wel weerbaar zijn en voldoende geld achter de hand hebben.

Swaak vindt het nog wat vroeg om aan te geven hoe de rest van dit jaar gaat verlopen. “Er zijn nog veel variabelen”, laat hij weten. Zo is nog niet duidelijk hoe de rente zich precies gaat ontwikkelen. Ook vindt Swaak het nog lastig in te schatten wat er gaat gebeuren als overheidssteun vanwege de hoge energieprijzen op een gegeven moment weer stopt.