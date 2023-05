Mitsubishi stijgt op lagere Japanse beurs na recordwinst

Mitsubishi behoorde woensdag tot de sterkste stijgers op de aandelenbeurs in Tokio. Het Japanse conglomeraat behaalde in het afgelopen boekjaar, dat eindigde in maart, voor het tweede jaar op rij een recordwinst. Het concern deed vooral goede zaken met zijn activiteiten op het gebied van gas, industriƫle materialen en vastgoed. Om de aandeelhouders te belonen gaat Mitsubishi ook meer eigen aandelen inkopen. Het aandeel werd bijna 4 procent hoger gezet.

Ondanks de koerswinst van Mitsubishi noteerde de Japanse hoofdindex, de Nikkei 225, 0,4 procent lager in het laatste uur van de handel. Nintendo verloor 0,5 procent na publicatie van de jaarcijfers. Het gamesbedrijf verwacht dit jaar aanzienlijk minder Switch-spelcomputers te verkopen dan in het voorgaande jaar. Toyota bleef ongewijzigd voorafgaand aan de resultaten van de autofabrikant, die later op de dag naar buiten komen. Techinvesteerder SoftBank, die donderdag met cijfers komt, won 0,5 procent en de maker van chipapparatuur Tokyo Electron zakte 1,7 procent.

De andere belangrijke Aziatische aandelenbeurzen lieten eveneens verliezen zien, na de lagere slotstanden op Wall Street. Beleggers zijn vooral in afwachting van het Amerikaanse inflatiecijfer over april, dat later op de dag wordt vrijgegeven. Een verdere afkoeling van de stijging van de consumentenprijzen zal de Federal Reserve er mogelijk van overtuigen om de rente niet nog verder te verhogen om de inflatie te beteugelen. In juni vergadert de Amerikaanse centrale bank opnieuw over het rentebeleid.

De beurs in Shanghai stond tussentijds 1,4 procent in de min en de Hang Seng-index in Hongkong leverde 0,7 procent in. Het Chinese tech- en webwinkelconcern Alibaba en internet- en gamesbedrijf Tencent gingen licht omlaag, na de stevige koersverliezen een dag eerder. Webwinkelbedrijf JD.com, dat donderdag met cijfers komt, zakte 1,6 procent. De Kospi in Seoul verloor 0,2 procent, mede door een koersverlies van 0,9 procent van het Zuid-Koreaanse techconcern Samsung. De All Ordinaries in Sydney daalde 0,1 procent.