Aantal vliegtuigpassagiers na coronapandemie in 2023 weer omhoog

Het aantal passagiers dat in het eerste kwartaal van 2023 via luchthavens in Nederland reisde, is voor het eerst sinds de coronapandemie gestegen. Nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laten zien dat zo’n 14 miljoen reizigers van en naar Nederland vlogen. Dat is bijna 40 procent meer dan in het eerste kwartaal van 2022, toen de coronamaatregelen voor luchthavens nog van kracht waren.

Via de luchthavens van Eindhoven, Rotterdam/Den Haag en Maastricht vlogen tussen januari en maart zelfs meer passagiers dan in dezelfde periode in 2019, het jaar voor de coronacrisis, meldt het CBS donderdag. Eindhoven Airport zag een toename van 7 procent, Rotterdam The Hague Airport 28 procent en van en naar Maastricht Aachen Airport vlogen twee keer zoveel meer passagiers dan in 2019.

Schiphol is nog steeds niet op het niveau van voor de coronapandemie, net als Groningen Airport Eelde. Vergeleken met vorig jaar is het aantal passagiers dat van en naar Schiphol vloog met 38 procent gestegen van 8,9 miljoen naar 12,3 miljoen. Dat is wel ruim een vijfde minder dan in dezelfde periode in 2019.

Ook de bezettingsgraad van vliegtuigen steeg in het eerste kwartaal van 2023. In dezelfde periode in 2021 waren nog 35 van de 100 stoelen bezet, dit jaar steeg dat naar 76. Dat zijn 2 stoelen minder dan in 2019.

De hoeveelheid vracht die werd vervoerd lag het afgelopen kwartaal lager dan in de eerste drie maanden een jaar eerder. Tot nu toe zijn dit jaar zo’n 348.000 goederen door de lucht vervoerd, dat is 12 procent minder dan in dezelfde periode in 2022. Ruim 96 procent van al het vrachtvervoer per vliegtuig werd door Schiphol afgehandeld.