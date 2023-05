Analisten voorzien flinke winststijging bij ING

ING heeft zijn winst in het eerste kwartaal waarschijnlijk flink weten op te voeren ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat voorzien analisten in doorsnee die door persbureau Bloomberg zijn ondervraagd. ING geeft donderdagochtend als tweede Nederlandse grootbank een overzicht van de resultaten in de eerste drie maanden van het jaar. ABN AMRO meldde woensdag al een forse winsttoename ondanks de recente onrust in de bankensector.

De langdurig lage rente drukte de laatste jaren flink op het verdienmodel van banken. Maar de Europese Centrale Bank (ECB) is halverwege vorig jaar begonnen met het opvoeren van de rente in de strijd tegen de hoge inflatie. Door lenen duurder te maken, kan de ECB de vraag in de economie afremmen en dat zou ervoor moeten zorgen dat de prijzen niet meer zo hard stijgen. Banken profiteren van de hogere rente omdat zij daardoor de mogelijkheid hebben om bijvoorbeeld de marges op spaargeld weer te vergroten.

ING zag zijn winst in het eerste kwartaal van vorig jaar, waarmee de cijfers nu worden vergeleken, nog ruimschoots halveren op 429 miljoen euro als gevolg van de oorlog in Oekra├»ne. Vanwege het conflict zette de bank toen 834 miljoen euro opzij voor leningen aan bedrijven die mogelijk nooit meer zouden worden terugbetaald. ING besloot geen nieuwe zaken meer te doen met Russische bedrijven en de aanwezigheid in dat land af te bouwen. Topman Steven van Rijswijk noemde 2022 bij de publicatie van de jaarcijfers in februari een “buitengewoon jaar”. Ondanks alle tegenwind bleef de bank volgens hem wel goed presteren.