Delftse start-up Meatable laat kweekvlees proeven in Singapore

De Delftse start-up Meatable heeft in Singapore zijn kweekvlees laten proeven. Dat gebeurde tijdens een evenement met commerciële partners en vertegenwoordigers van een overheidsorgaan dat de economische ontwikkeling van de Aziatische stadstaat moet bezorgen. Zij konden worstjes proeven van in het lab gekweekt varkensvlees.

Singapore is een van de voorlopers bij het toelaten van kweekvlees op de markt. Daarbij gaat het om dierlijk vlees dat gemaakt is door enkele dierlijke cellen zich te laten vermenigvuldigen. Op die manier wil Meatable vlees maken zonder de nadelige gevolgen van de huidige industriële landbouw zoals vervuiling en dierenleed. Het evenement was volgens Meatable een “grote stap richting het verkrijgen van een vergunning voor het produceren en verkopen” van zijn kweekvlees.

De eerste producten van Meatable moeten volgend jaar in Singapore in de supermarkt en de horeca te verkrijgen te zijn. In eerste instantie gebeurt dat in de vorm van worstjes en dumplings met vleesvulling.

Het Delftse bedrijf zegt de komende maanden meer evenementen te willen organiseren waar mensen kweekvlees kunnen proeven. Dat moet zowel in Singapore als op andere plekken gebeuren. Die proeverijen moeten Meatable ook inzicht geven hoe mensen reageren op kweekvlees en hoe dat het beste in de markt kan worden gezet.