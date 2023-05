Lagere prijzen bestrijdingsmiddelen zetten winst Bayer onder druk

Het Duitse chemiebedrijf Bayer is wat somberder geworden over de winstontwikkeling omdat de prijzen van zijn onkruidbestrijdingsmiddelen op basis van het omstreden middel glyfosaat dalen. Ook hogere kosten drukken op de winst.

Het concern voorspelde eerder een winst per aandeel voor dit jaar van tussen de 7,20 euro en 7,40 euro. Bayer voorziet nu dat dit aan de onderkant van de bandbreedte uitkomt.

De bestrijdingsmiddelen van Bayer, zoals het bekende Roundup, zadelden het concern de afgelopen jaren met grote imagoproblemen op.

In de Verenigde Staten lopen allerlei rechtszaken tegen het bedrijf wegens de schadelijke producten. Zo beschuldigt de staat Oregon Monsanto, een bedrijf dat opging in Bayer, van vervuiling met zogeheten PCB’s. Dat zijn zeer kankerverwekkende chemicaliĆ«n die sinds de jaren zestig nog amper worden gebruikt.

Vorig jaar kon Bayer juist profiteren van hogere prijzen voor bestrijdingsmiddelen. Problemen in het transport, extreme weersomstandigheden en personeelstekorten hadden onder andere in de VS geleid tot schaarste aan onkruidverdelgers en pesticiden, wat de prijzen opdreef.