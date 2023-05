Vakbond gaat nieuwe stakingen op Duitse spoor aankondigen

De Duitse vakbond voor spoorpersoneel EVG kondigt donderdagochtend op een persconferentie waarschijnlijk nieuwe stakingen aan bij Deutsche Bahn. Er is al eerder landelijk gestaakt bij de Duitse spoorwegmaatschappij in een slepend conflict over hoger loon. Daardoor werd het treinverkeer in Duitsland vrijwel geheel platgelegd.

De persconferentie staat gepland voor 09.00 uur. De EVG had al gewaarschuwd dat er nieuwe acties zouden komen die langer kunnen gaan duren. De bond vertegenwoordigt circa 230.000 werknemers bij onder meer Deutsche Bahn. Er zijn al meerdere onderhandelingsrondes geweest tussen de bond en Deutsche Bahn, maar die hebben tot dusver niks opgeleverd.

EVG eist onder meer een loonsverhoging van minstens 650 euro per maand voor een periode van een jaar. Meerdere cao-voorstellen van Deutsche Bahn werden afgewezen door de bond. De volgende gespreksronde staat gepland voor 23 mei. Deutsche Bahn-topman Richard Lutz heeft gezegd dat treinreizigers zitten te wachten op een oplossing in het cao-conflict.

Door de eerdere stakingen werd het regionale treinvervoer in Duitsland hard geraakt, net als de langeafstandstreinen. Ook internationale treinverbindingen werden verstoord, waaronder slaaptreinen naar Oostenrijk en Zwitserland en treinen tussen Nederland en Duitsland.

Eerder deze maand sloot de Duitse vakbond Verdi al wel een nieuwe cao voor werknemers van bijvoorbeeld openbare bus- en metrodiensten. Ook daar werd eerder gestaakt om de eisen voor een hoger loon kracht bij te zetten. Bij die cao gaat het onder meer om een eenmalige betaling van 1500 euro plus een maandelijkse loonsverhoging met minimaal 300 euro voor circa 5000 werknemers van openbare vervoersdiensten.