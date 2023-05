Australische goudproducent Newcrest akkoord met miljardenovername

De grote Australische goudproducent Newcrest Mining heeft ingestemd met een overname ter waarde van 19 miljard dollar (17,5 miljard euro) door zijn Amerikaanse branchegenoot Newmont. Door de overname ontstaat ’s werelds grootste gouddelver met mijnen in Noord- en Zuid-Amerika, Afrika, AustraliĆ« en Papoea-Nieuw-Guinea.

De overname moet voor het einde van dit jaar worden afgerond. De deal wordt afgehandeld in aandelen. Het in Melbourne gevestigde Newcrest had een eerder bod van 17 miljard dollar van Newmont verworpen omdat dit te laag was. Het bestuur van Newcrest raadt de aandeelhouders nu aan het verhoogde bod te accepteren.

Met de aankoop wil Newmont zijn positie op de goudmarkt versterken. De goudprijs is vanwege de hoge inflatie en onrust rond regionale Amerikaanse banken flink gestegen en staat momenteel op circa 2018 dollar per troy ounce (31,1 gram). De prijs bereikte zijn recordniveau van ruim 2075 dollar in augustus 2020.