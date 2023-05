Franse president Macron praat met Elon Musk

De Franse president Emmanuel Macron heeft maandag een ontmoeting met zakenman Elon Musk. Volgens het kantoor van Macron zal onder meer worden gesproken met de multimiljardair over gezamenlijke projecten en de “aantrekkelijkheid” van Frankrijk en de industrie van het land.

Macron had een halfjaar geleden voor het laatst een gesprek met Musk tijdens een bezoek aan de Verenigde Staten. Toen werd onder meer gepraat over elektrische auto’s en batterijen. Musk, topman van Tesla en Twitter, is momenteel in Parijs voor een ontmoeting tussen internationale zakenmensen en de Franse overheid in het paleis van Versailles.

De Franse minister van Financiën Bruno Le Maire zei op de radio dat er onderhandelingen gaande zijn tussen Frankrijk en Musk. Macron zou graag willen dat er meer wordt geïnvesteerd in de productie van batterijen voor elektrische auto’s in Frankrijk.