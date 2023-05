Economieminister Adriaansens schrikt van krimpcijfer: dit is veel

Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken) is geschrokken van de mate waarin de Nederlandse economie afgelopen kwartaal is gekrompen. “Dit is veel”, zegt ze over de 0,7 procent krimp die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft becijferd voor de eerste drie maanden van het jaar.

Adriaansens was er wel op voorbereid dat de cijfers over het eerste kwartaal niet heel geweldig zouden zijn. “Er is wel wat aan de hand”, zegt zij, verwijzend naar onder meer de nog altijd relatief hoge consumentenprijzen en de personeelstekorten die zich in veel sectoren doen voelen.

De geopolitieke situatie helpt ook al niet mee. Bijvoorbeeld het besluit om bepaalde hoogwaardige technologie niet meer naar China te exporteren “heeft ook zo zijn effect.” Toch ziet de minister reden om “alert” te zijn. “Zeker als je kijkt naar de omliggende landen. Het is niet dat de economie overal zo is gekrompen.”

Adriaansens benadrukt dat de meeste mensen nog weinig zullen merken van de economische krimp. “Het belangrijkste is dat mensen thuis hun boodschappen kunnen blijven doen.” Van een recessie, zoals een periode van twee achtereenvolgende kwartalen krimp ook wel wordt genoemd, wil ze nog niets weten. “We moeten onszelf niet de put in praten.”